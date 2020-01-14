شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة القومى للمرأة تنهار خلال تشيبع جثمان نجلها لمثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، لحالة انهيار، خلال تشيع جثمان نجلها أمين تامر موسى، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وشارك فى تشييع الجثمان، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد منار عنبه، وزير الطيران، والفنان هانى سلامة، وعلى مصيلحى وزير التموين، وأعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من الشخصيات العامة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وغادة والى، مسئول مكتب مكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

كما شارك فى تشييع الجثمان، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، وصالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وسعد الدين الهلالى عضو المجلس القومى للمرأة، ووفد من المجلس القومى للإعاقة.

وكان أمين تامر موسى، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، وافته المنية مساء أمس الاثنين وتشييع الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

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وتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسى، داعين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.



جنازة نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة (1)



جنازة نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة (2)



جنازة نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة (3)