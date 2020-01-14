شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول «المواطنة وقبول الآخر» بمركز العدوة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، ندوة حول المواطنة وقبول الآخر، بمركز شباب عطف حيدر بمركز العدوة، ضمن فعاليات برامج وأنشطة القرى الأكثر إحتياجاً، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا.
قال مندى عكاشة، مدير عام مديريه الشباب والرياضة بالمنيا، «إن الندوة حاضر فيها الشيخ محمد خميس، من إدارة أوقاف العدوة، حيث تحدث حول مفهوم المواطنة والأهداف، وأكد على حرص الدولة على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر خاصة وأن مصر كانت وستظل نموذجاً للتسامح والتعايش بين الأديان السماوية والابتعاد عن التشدد والعنف والعنصرية».
وفى سياق آخر، نفذت المديرية دورة حول (التنمية البشرية)، وندوة توعوية حول مشكلة المياه وترشيد الاستهلاك.
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