شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: وصول 3 جثامين من ضحايا انهيار سور مدرسة بالأردن الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه في إطار متابعة الوزارة لحادث انهيار سور مدرسة بالأردن على 3 عمال مصريين أثناء قيامهم بأعمال صيانته وترميمه، جاري متابعة التحقيقات في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاتهم لدى صاحب العمل وراتب التقاعد للورثة.

وقال الوزير: إن جثامين الضحايا المتوفين سوف تصل إلى أرض الوطن على رحلة مصر للطيران رقم 720 المقرر أن تقلع من العاصمة الأردنية عمان في الساعة التاسعة والنصف صباحا لتصل إلى القاهرة في الساعة الحادية عشر صباحا تقريبا غد الأربعاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بعمان، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثامين كل من محمد شعبان عبدالحليم، وسامح جبالي، وشعبان عبدالشافي، للقاهرة بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاتهم لدى صاحب العمل وراتب التقاعد للورثة.

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وأوضح المستشار العمالي طلعت السيد، أن مكتب التمثيل العمالي يقوم حاليا بمتابعة مستحقات المتوفين الثلاث وراتب التقاعد للورثة، مشيرا إلى أن المتوفين لقوا حتفهم في حادث انهيار سور مدرسة كفر راكب الثانوية للبنات في لواء الكورة بمحافظة أربد بالأردن أثناء قيامهم بأعمال صيانته وترميمه، حيث إنّ السور كان متهالكًا وقديمًا جدًا وإنهار عليهم قبل البدء في ترميمه، منوها أن الشبان الثلاثة المتوفين جميعهم من قرية كفر عميرة التابعة لمركز طامية، بمحافظة الفيوم.

وأشار المستشار العمالي إلى أن انهيار السور أدي أيضا إلى إصابة شخصين بكسور ورضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم.

وبناءً على توجيهات الوزير محمد سعفان، قام المستشار العمالي بإبلاغ زملاء المتوفين خالص التعازي، معربا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث،، مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أن جميع حقوقهم محفوظة.

وفي نفس السياق أوفد سفير مصر بعمان شريف كامل، القنصل عمرو يسري، والمستشار العمالي طلعت السيد إلى محافظة «إربد»، حيث التقوا بالمصابين بعد خروجهما من المستشفى، كما تم التوجه معهما إلى النيابة لاستكمال التحقيقات وتقديم الدعم القانوني.