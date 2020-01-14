شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يلتقي هيثم بن طارق ويعرب عن تعازيه في وفاة السلطان قابوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، بقصر العلم العامر في مسقط.
وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه ومواساته لسلطان عمان الجديد والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، مؤكدًا أن السلطان قابوس، رحمه الله، سخّر جهوده لخدمة وطنه ورفعته، ودعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، وكان مُحبًا للأزهر الشريف، وداعمًا للعلم والمعرفة.
من جانبه، أعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق عن خالص شكره وتقديره لشيخ الأزهر على تعازيه ومواساته الصادقة في هذا المصاب الجلل.
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