شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تواصل عمليات حصر وترقيم الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الحملة القومية لحصر الثروة الحيوانية عمليات للتسجيل والترقيم وحصر الثروة الحيوانية على مستوى مراكز محافظة المنيا والقرى التابعة لها، والتي تنتهي في 12-2، وذلك بالتزامن مع بداية الحملة على مستوى الجمهورية.

وكان الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أعلن عن بدء ذلك، خلال اجتماع موسع، عقده مدير المديرية، بحضور وكيل وزارة الزراعة، ومديري الإدارات البيطرية والزراعية بالمراكز التسعة، لمناقشة الاستعدادات اللازمة لبدء الحملة والإجراءات الواجب اتباعها، ضمانًا لتنفيذ الحملة بالشكل الجيد.