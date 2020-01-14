شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تواصل عمليات حصر وترقيم الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل الحملة القومية لحصر الثروة الحيوانية عمليات للتسجيل والترقيم وحصر الثروة الحيوانية على مستوى مراكز محافظة المنيا والقرى التابعة لها، والتي تنتهي في 12-2، وذلك بالتزامن مع بداية الحملة على مستوى الجمهورية.
وكان الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أعلن عن بدء ذلك، خلال اجتماع موسع، عقده مدير المديرية، بحضور وكيل وزارة الزراعة، ومديري الإدارات البيطرية والزراعية بالمراكز التسعة، لمناقشة الاستعدادات اللازمة لبدء الحملة والإجراءات الواجب اتباعها، ضمانًا لتنفيذ الحملة بالشكل الجيد.
كانت هذه تفاصيل خبر المنيا تواصل عمليات حصر وترقيم الثروة الحيوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.