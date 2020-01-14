شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تصدير أكثر من 145 ألف شتلة فواكه لـ 5 دول عربية وأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية، أن مصر نجحت في تصدير 145 ألفا و650 شتلة فواكه متنوعة لعدد 4 دول عربية ودولة أفريقية من دول حوض النيل لأصناف المانجو والبرتقال واليوسفي والجوافة والكمثرى والتين والرمان وقشطة.

Advertisements

ووفقا لتقرير رسمي أصدرته اللجنة، فقد تم تصدير 93 ألف شتلة زيتون وكمثرى وكاكي وبرقوق للأردن، وتصدير 30 ألف عقلة عنب فليم لدولة رواندا وهي إحدى دول حوض النيل، بالإضافة إلى تصدير 6300 شتلة مانجو كيت وسكري وأفوكادو بلدي وقشطة بلدي ومشمش الأمل وخوخ فلوريدا وبرقوق سنتاروزا وكمثرى ليكونت وتفاح آنا وتين برشوم وجوافة بلدي وبرتقال ونارنج ويوسفي للإمارات العربية المتحدة.

وأوضح التقرير أنه تمت الموافقة على تصدير 5500 شتلة مانجو كنت وكاكا وقشطة وتوت أسود إلى تونس، بالإضافة إلى تصدير 800 شتلة فواكه مانجو كيت وناعومي وعويس وصديقة وياسمينا ويوسفي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتصدير 50 شتلة زيتون لأصناف كروناكي وكرواتينا لسلطنة عمان.

وأشار التقرير إلى تصدير 50 ألفًا و500 كجم من تقاوي البرسيم الحجازي وتقاوي العلف لحشيشة السودان وتقاوي الريحان، والتي تم تصديرها إلى السعودية وسلطنة عمان، 500 كجم تقاوي ريحان لسلطنة عمان، و50 طنا من تقاوي البرسيم الحجازي وتقاوي العلف إلى السعودية.