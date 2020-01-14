شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزي في وفاة السلطان قابوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الأمين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عمان، والتقي السلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور، بقصر العلم العامر بمسقط.

وأعرب الأمين العام، خلال لقائه سلطان عمان، عن خالص تعازيه ، مشيرا إلي أن قابوس كان حاكماً من طرازٍ نادر، استطاع خلال فترة حكمه على تبني خطٍ مستقل لبلاده جنبها الكثير من الأزمات والصراعات التي اعتصرت المنطقة، كما انحاز انحيازاً واضحاً للتحديث والتنمية ونجح في نقل البلاد نقلةً نوعية هائلة منذ تولى الحكم في 1970، حتى صارت على ما هي عليه الآن من استقرار وازدهار وانفتاح على العالم.

وعبر سلطان عمان عن خالص شكره وتقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة..