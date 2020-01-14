شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر» تعلن حل نحو 11 ألف شكوى خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن جمال حلمي، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019، وصل إلى 10912 شكوى، تم حل 10857 منها و55 شكوى محل الدراسة.
وأضاف أن عدد الشكاوى الخاصة بمديرية الشؤون الإجتماعية، بلغت ١١٨١، وإدارة شباب الخريجين ٨١٣، والإسكان الشعبي ٨٠٩، ومديرية الشؤون الصحية ٥٦٤، والتربية والتعليم ٨٨٠، والقوى العاملة ٦٩١، والمرور٢٤٨، والموارد البشرية ٢٧٨، والتفتيش المالي ٦٦، ومديرية التموين ٢٣٠، وشركة المياه ٢٢٩، والإصلاح الزراعي٢١، ومديرية الزراعة ١٣٥، والطب البيطري ٢٠، والإسكان والمرافق ٢، ومديرية التنظيم والإدارة ٣٢٠، ومديرية الأمن ١٥٧، والأملاك ٧٨، والشباب والرياضة ٢٤، والبيئة ٦ والطرق ٦١، وشركة الغاز ٢٠، وشركة الكهرباء ٢٣٢، وإدارة المواقف ١٣٤، والتأمينات الاجتماعية ٨٢، والتأمين الصحي ١١٤، والري ٦٦، الإيرادات والتحصيل ١٣، والشؤون القانونية ٤٧٤، والتخطيط العمراني ١٨٧.
وأضاف مدير خدمة المواطنين، أنه تم أيضا حل الشكاوى الواردة بخصوص المراكز والمدن، ففي مدينة الأقصر تم حل ٧٧٠ شكوى، وإسنا ٤٤٥، وأرمنت ٣٦٠، والقرنة ١٣٧، والزينية ١٠٩، والطود ١٠٥، والبياضية ١٦٨، لافتاً إلى أنه تم تقديم طلبات وشكاوى أخرى متنوعة بلغت ٦٨٢.
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