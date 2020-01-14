شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 2.2 مليون مواطن بالتأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 2 مليون و200 ألف مواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، التي تشمل (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان) منذ إطلاق المنظومة في شهر يوليو عام 2019 بمحافظة بورسعيد، وبدء تسجيل المواطنين في باقي محافظات المرحلة الأولى في الأول من أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير ٣٦٩ مستشفى ووحدة صحية، منها تطوير ٤٨ مستشفى و٣٢١ وحدة ومركزًا صحيًا بمحافظات المرحلة الأولى التي تشمل (السويس، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، وأسوان)، استعدادًا لتطبيق المنظومة الجديدة.

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وأشار «مجاهد» إلى إجراء ١٤ ألفًا و٤٩٢ عملية جراحية منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، حيث شهدت المحافظة تطوير ورفع كفاءة ٧ مستشفيات بالإضافة إلى ٣٥ وحدة ومركزا صحيا.

وأكد أنه تم إجراء عمليات جراحية للمرة الأولى بمستشفيات المنظومة ببورسعيد، شملت (زراعة قرنية وقوقعة، إصلاح شبكية، إصلاح حول بالعين، جراحات إصلاح عيوب خلقية، قلب مفتوح للكبار والصغار، قسطرة أطفال، جراحات فقرات عُنقية).

وأضاف أنه تم تطبيق بروتوكولات العلاج بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع المعهد الوطني لجودة الرعاية الصحية «NICE»، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان حريصة على الوصول لجميع المواطنين لتوعيتهم بالمنظومة وتشجيعهم على التسجيل وفتح الملف العائلي من خلال مبادرات توعوية متعددة تتناسب مع الطبيعة الديموغرافية والجغرافية لكل محافظة.