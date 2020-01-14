شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يحيل مديرة وحدة صحية للتحقيق ويوجه بمجازاة 18 عاملًا بسبب الغياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة مديرة الوحدة الصحية بإكوه، التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، لعدم متابعتها سير انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى، بالإضافة إلى عدم تواجدها بمقر عملها بالوحدة، دون أسباب مبررة.

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جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة للوحدة الصحية، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بشكل لائق للمرضى والمترددين على الوحدة الصحية.

وقام المحافظ بالاطلاع على سجل الحضور والانصراف، وتبين عدم تواجد 18 من العاملين بالوحدة، ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا ضرورة التزام العاملين بالمنشآت الحكومية بمواعيد الحضور والانصراف، لتحقيق الانضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما حرص «غراب» على تفقد مخابز القرية للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين، مشدداً على نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف.