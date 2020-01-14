أخبار مصر

محافظ الشرقية يحيل مديرة وحدة صحية للتحقيق ويوجه بمجازاة 18 عاملًا بسبب الغياب

0 نشر
وليد صالح 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يحيل مديرة وحدة صحية للتحقيق ويوجه بمجازاة 18 عاملًا بسبب الغياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة مديرة الوحدة الصحية بإكوه، التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، لعدم متابعتها سير انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى، بالإضافة إلى عدم تواجدها بمقر عملها بالوحدة، دون أسباب مبررة.

Advertisements

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة للوحدة الصحية، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بشكل لائق للمرضى والمترددين على الوحدة الصحية.

وقام المحافظ بالاطلاع على سجل الحضور والانصراف، وتبين عدم تواجد 18 من العاملين بالوحدة، ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا ضرورة التزام العاملين بالمنشآت الحكومية بمواعيد الحضور والانصراف، لتحقيق الانضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما حرص «غراب» على تفقد مخابز القرية للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين، مشدداً على نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الشرقية يحيل مديرة وحدة صحية للتحقيق ويوجه بمجازاة 18 عاملًا بسبب الغياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا