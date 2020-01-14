شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثانى الثانوي العام، الثلاثاء، امتحان الأحياء على «التابلت» بمدارس محافظة بني سويف، فيما تابع الدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف، سير وانضباط الامتحان الإلكتروني داخل المدارس.

وقال مصدر داخل مديرية التربية والتعليم في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحان إلكترونيًا على «التابلت»، ولم يواجه الطلاب أي مشكلات في الدخول على «سيستم» منصة الامتحان الإلكتروني.

انطلقت امتحانات الترم الأول لطلاب الثانوية الصفين الأول والثانى الثانوى العام في 11 يناير الجاري، وتنتهى 23 من نفس الشهر، حيث يبلغ إجمالي طلاب الصف الأول 14 ألفا و203 طالبا وطالبة، وطلاب الصف الثاني 13 ألفا و119 طالبا وطالبة ويؤدون الامتحان في 85 مدرسة رسمية ولغات وخاصة ببني سويف.