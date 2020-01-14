شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الانتهاء من فحص 4 ملايين و١٢٠ ألف امرأة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 4 ملايين و١٢٠ ألفًا و٢٦٤ امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار«100 مليون صحة»، بمرحلتيها الأولى والثانية وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي المفحوصات بالمرحلة الأولى بلغ 2 مليون و٢٠٦ آلاف و٦١٦ امرأة، فيما بلغ عدد من تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية مليون و٩١٢ ألفًا و٧٦٥ امرأة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة انطلقت، في شهر نوفمبر الماضي، بمحافظات «القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر».

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وقال مجاهد إن المبادرة مستدامة وذلك منذ إطلاقها بمرحلتيها الأولى والثانية وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة هي الأعلى ترددًا بمحافظات المرحلة الثانية، حيث بلغ عدد المفحوصات ٤٩٠ ألفًا و٧٨١ امرأة، تليها محافظة المنوفية بإجمالي مفحوصات ٤٠٩ آلاف و٤٩٠ امرأة، بينما بلغ عدد المفحوصات بمحافظة كفر الشيخ 290284 امرأة، ومحافظة سوهاج 258260، ومحافظة بني سويف 203367، وشمال سيناء 23624، والسويس 34876، والبحر الأحمر 18016، والأقصر 47084، والإسماعيلية 91420، وأسوان 45563.

ولفت إلى أنه يشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ1175 وحدة صحية في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335، لافتًا إلى ضرورة الإبلاغ عن أي وحدة ترفض تقديم الخدمة.

وأكد مجاهد أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشملها المبادرة وهي: (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية)، وذلك بمشاركة 1321 فريقاً طبياً من السيدات، موضحاً أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.