شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس شركة مصر للتأمين «التكافلي – حياة» برأس مال 150 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمين، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر وشركة مصر المالية للاستثمارات، الثلاثاء، اتفاقية «تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة»، بمقر شركة مصر القابضة للتأمين.

وقال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، في تصريحات صحفية، إن «الشركة الجديدة بمساهمة كيانات كبرى تعد خطوة هامة في إطار خطة مصر القابضة للتأمين الاستثمارية للتوسع في قطاع التأمين وشركاتها وتوفير حزمة متكاملة من الحلول والخدمات التأمينية التجاري والتكافلي للوصول لشريحة أكبر من العملاء«.

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ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة ١٥٠ مليون جنيه وتبلغ مساهمة الشركات والبنوك كالتالي «شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها ٥٢٪؜؛ بحيث تساهم مصر القابضة للتأمين بنسبة ١٢٪؜، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة ٢٠٪؜، وشركة مصر للتأمين بنسبة ٢٠٪؜، والبنك الأهلي المصري بنسبة ٢٤٪؜، وبنك مصر بنسبة ١٤٪؜، وشركة مصر المالية للاستثمارات بنسبة ١٠٪؜».

وقام بتوقيع اتفاقية الشركة الجديدة كل من السيد باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، ومؤمن مختار، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، وخليل البواب، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركات والبنوك المساهمة.

ويمتلك كل من نشاط تأمينات الحياة ونشاط التأمين التكافلي- حياة فرصاً واعدة للنمو خلال الفترة المقبلة.