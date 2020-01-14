شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة السياحة الثقافية يهنئ «العناني» بعيد الأثريين: حققنا 18 كشفًا بـ 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن مصر حققت العديد من الاكتشافات الأثرية الهامة، والتي بلغ عددها 18 كشف لبعثات وزارة الآثار، أهمها اكتشاف خبيئة العساسيف التي تضم 30 تابوتاً مغلقاً محتفظاً بألوانه بالأقصر، وترجع للقرن العاشر قبل الميلاد، حيث تم تصنيفها كواحدة من أهم 26 اكتشافاً علمياً في عام 2019.

و أضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن مصر تحتفل اليوم 14 يناير بعيد الأثريين، مشيراً إلى أن اللجنة أيضاً تعتبرهم، جزء أساسي وجوهري من صناعة السياحة بشكل عام والسياحة الثقافية بشكل خاص، مؤكداً أن الأثري يلعب دوراً كبيراً في البحث عن كنوز الحضارة المصرية.

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وتابع عثمان، أن أهم ما يميز المقصد السياحي المصري هو السياحة الثقافية التي تعتمد على مشاهدة تلك المعابد والأعمال الإبداعية العظيمة التي تركها المصري القديم شاهد على إبداعه وراوي لمعتقداته، والأثريين من خلال أعمالهم سواء على مستوي الاكتشافات أو الترميم يقدمون أعمال عظيمة ليس لوطنهم فقط ولكن للحضارة الانسانية وتاريخ البشرية.

و دعا رئيس اللجنة، إلى ضرورة تصوير مقاطع فيديو تسجل مجهود الأثريين في الإكتشافات والترميم، واستخدامها في الترويج لمنتج السياحة الثقافية عبر السوشيال ميديا.

ووجهة عثمان، التهنئة بعيد الأثريين للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مشيراً إلى التناغم الجاري حالياً بعد ضم الوزارتين، متوقعاً أن ينعكس ذلك التناغم على زيادة حجم الحركة خلال العام 2020.