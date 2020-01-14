شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي عن وظيفتها بالأمم المتحدة: «خضعت للعديد من الاختبارات الصعبة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدثت غادة والي، وزيرة التضامن السابقة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، مدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، عن تفاصيل الوظيفة الجديدة التي ستبدأ مهامها قريباً، في حوار مطول مع إسعاد يونس، في برنامجها «صاحبة السعادة»، على شاشة «دي إم سي».

وقالت «والي» في البداية أن وظيفتها ستكون متعلقة بالقضايا التي تؤثر على التنمية المستدامة في الدول النامية وغيرها من الدول الفقيرة خاصة، منها أهداف التنمية المستدامة التي اتفقت فيها مصر ودول العالم على أن تتحقق في 2030.

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وكشفت أنها خضعت لعديد من الاختبارات والمقابلات خلال ترشيحها لتولي هذا المنصب الدولي، مبررة الأمر بقولها: «أنا لازم أكون مستعدة لأي منصب وأكون مذاكرة كويس، وباشتغل على نفسي، والمهم ماكونش قصَّرت».

وكشفت الوزيرة السابقة عما ستقوم به قبل سفرها الفترة المقبلة، قائلة: «قبل ما أسافر، الشهر ده هقضي وقت أطول مع والدي ووالدتي لأني كنت مقصّرة في أحيان كثيرة ومكنتش بقدر أقضي معاهم الوقت اللي عايزة أقضيه معاهم».

وأضافت أنها ستسافر في إجازة قصيرة مع أسرتها لإحدى مدن البحر الأحمر، بجانب حرصها على شراء الكثير من الكتب التي لم يكن لديها وقت لشرائها أو قراءتها.