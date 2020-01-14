شكرا لقرائتكم خبر عن هل عرف المصريون بحدوث تعديل وزاري الشهر الماضي؟ استطلاع رأي يُظهر رقمًا صادمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أعقاب إجراء التعديل الوزاري في ديسمبر الماضي، أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» استطلاعًا لقياس مدى معرفة المصريين بالتعديل الوزاري، وتوقعاتهم لنتائجه، وما إذا كان التعديل الوزاري مناسبًا لتوقعاتهم أم لا.

وفي سؤال عن تاريخ آخر تعديل وزاري في مصر، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 24% فقط من المصريين هم الذين عرفوا بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي، بينما 8% ذكروا تعديلا وزاريا قديما، و68% قالوا إنهم لا يعرفون متى حدث آخر تعديل وزاري في مصر.

وترتفع نسبة من عرفوا بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي من 17% بين الإناث إلى 30% بين الذكور، كما ترتفع بارتفاع العمر، حيث زادت من 11% بين الشباب في العمر من (18-29) سنة إلى 38% بين من بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر.

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ويعد التعليم عاملا مؤثرا في المعرفة بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت نسبة من يعرفون من 15% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 51% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.

وبسؤال المستجيبين الذين يعرفون أن هناك تعديلا وزاريا تم في مصر خلال شهر ديسمبر عما إذا كانوا يرون أن التعديل الوزاري سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي لمصر، تشير البيانات إلى أن 61% من المصريين متفائلون بحدوث تعديل وزاري، حيث يتوقعون أن يساعد التعديل على تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، بينما 9% يرون أنه لن يحسن الوضع الاقتصادي، و29% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وترتفع نسبة المتفائلين بأن التعديل الوزاري سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي من 36% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 51% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى، ولا توجد فروق واضحة بين الذكور والإناث أو حسب العمر.

ولم تختلف النسبة كثيرًا عندما تم سؤال المستجيبين الذين يعرفون أن هناك تعديلا وزاريا تم في مصر خلال شهر ديسمبر عما إذا كانوا يرون أن التعديل الوزاري سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة المصرية، حيث أجاب 65% بأنهم يتوقعون أن يساعد التعديل على تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة المصرية، بينما 11% أجابوا بأنه لن يحسن الوضع الاقتصادي للأسرة، و25% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

ويبدو أن الشباب أكثر تفاؤلاً بأن التعديل الوزاري سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة المصرية، حيث بلغت النسبة بينهم 75%، مقابل 59% بين الذين بلغوا 50 سنة فأكثر.