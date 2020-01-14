شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ثلثى الأعضاء على مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من 27 يناير الجاري خلال الجلسة العامة للمجلس.

و نص قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارىء على أنه «نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد تُمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئس الجمهورية لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين 27 يناير الجارى. وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية أرواح المواطنين».

وتضمن القرار نصًا لتفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون بشأن حالة الطوارئ.

Advertisements

ونص القرار على أنه «يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، ويعمل بأحكام القرار بعد موافقة مجل النواب بأغلبية الثلثين».

واضطر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة، لمطالبة الأعضاء بالدخول إلى القاعة لتحقيق النصاب اللازم للتصويت على مد حالة الطوارئ.

واستمر «عبدالعال» لفترة في المناداة على الأعضاء للدخول إلى القاعة من أجل التصويت.

وطالب «عبدالعال» رؤساء اللجان بفض الاجتماعات المنعقدة والعودة للقاعة.