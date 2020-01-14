شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تطوير مستشفى بولاق الدكرور بـ 150 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمبلغ 150 مليون جنيه ضمن خطة الوزارة 2019/2020 لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بكل محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامى لوزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمى، أنه تم تجهيز غرفتي الأشعة وقسطرة القلب بمستشفى بولاق الدكرور العام، وتزويدها بـ 6 حضانات للأطفال، و4 أجهزة تنفس للأطفال والكبار، و10 أجهزة مونيتور، و20 جهاز تكييف، وأجهزة (تحليل هرمونات، وغازات دم، وعد دم، وتعقيم على البارد)، بالتعاون مع مؤسسة GIZ، لافتًا إلى أنه يتم تجديد وإحلال 5 مصاعد بالمستشفى، لتوفير خدمة لائقة للمرضي.

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وأضاف "مجاهد" أنه تم إعداد مقايسة أعمال خاصة بتطوير المستشفى على أن يتم البدء بتنفيذ أعمال التطوير أول شهر فبراير المقبل.

وأشار إلى أن العدد الحالى من القوى البشرية بالمستشفى كافِ وفقًا للبرنامج الوظيفي الحالي، حيث يوجد بالمستشفى 248 طبيبًا بمختلف التخصصات، و28 طبيب أسنان، و29 طبيب علاج طبيعي، و83 صيدلى، و256 ممرضًا، و74 فني، و148 إداريًا، موضحًا أنه سيتم زيادة القوى التشغيلية للمستشفى وفقًا للبرنامج الوظيفى الجديد.

ولفت إلى أنه سيتم تطوير المستشفى بشكل عملي وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، ليزداد عدد الأسرة إلى 219 سريرًا بدلاً من 119 سريرًا، وذلك بتطوير قسم الطوارئ بالكامل، وإضافة عدة خدمات طبية جديدة، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد خطة مناورة بتقديم الخدمات الحالية خلال عملية التطوير المرحلى لعدم التوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين خلال أعمال التطوير.