شكرا لقرائتكم خبر عن الاوقاف تفتح الباب لقراء السورة للعمل بمساجدها خلال شهر رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبهت وزارة الأوقاف، على الراغبين فى تسجيل أسمائهم قراء للسورة خلال شهر رمضان 1441هـ من القراء المعتمدين من العام الماضى التسجيل من خلال موقع الوزارة، مع إرفاق رأى مفتش المنطقة، ومدير الإدارة، ومدير المديرية، خلال أسبوعين من تاريخه، ومن لم يسجل رغبته يعد معتذرا، ولن يدرج اسمه فى قراء السورة المعتمدين لشهر رمضان 1441هـ.

من ناحية أخرى أصدرت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، عددًا جديدًا من مجلتها العلمية باللغتين العربية والكازاخية بالتعاون مع وزارة التعليم الكازخستانية يضم عشرة بحوث علمية، كما أصدرت عددًا خاصًا عن أعمال مؤتمرها الدولى الذى عقد فى 10 أبريل 2019.

وذكرت الأوقاف، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ناقش مع الدكتور محمد الشحات عبد الحميد الجندى رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى سلمه نسخة من المجلة ونسخة من أعمال المؤتمر السنوى للجامعة .

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ويقيم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معرض اليوم الواحد اسبوعيا ، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرًا.

ويشتمل المعرض على حقيبة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط ، وقالت وزارة الأوقاف إن ذلك يأتى فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف ، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة، ويحتوى المعرض على العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى مجال تجديد الخطاب الدينى والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة.