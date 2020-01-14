شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن وظائف خالية بالمنطقة الصناعية بمرتبات تبدأ من 3350 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالجيزة، عن وجود وظائف بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، وهى"50 مهندس ( اتصالات - ميكانيكا - كهرباء) من سن 21 إلى 35 سنة للذكور والإناث ولا يشترط الخبرة، والراتب يبدأ من 3350 جنيه بالإضافة إلى 150 جنيه حافز انتظام و300 جنيه حافز إنتاجية وجودة، ويوجد 3 ورديات عمل يمكن الاختيار منها، ومجال عمل المنشأة" الصناعات المغذية للسيارات".

وفى السياق بدأت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، قبول طلبات راغبي العمل على 729 فرصة عمل في 7 شركات، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 5000 جنيه لبعض المهن، صرح بذلك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مشيرًا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 345 فرصة عمل بشركة العروبة للصناعات الغذائية على مهن عمال إنتاج وتعبئة، ومخازن، وبيئة، وفني، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، بمؤهل متوسط أو بدون، والراتب 2000 جنيه.

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وقال : إن شركة للملابس الجاهزة تطلب 230 فرصة عمل، "عمال إنتاج، ومراقي جودة وعمال تشطيب، وعمال مكواة، جميع المؤهلات العالية والمتوسطة، والراتب يتراوح بين 1500 إلي 1700 جنيه .

وفي نفس السياق، أضاف محمد طه وكيل الوزارة مدير المديرية، أن شركة أخرى تطلب 83 فرصة عمل، عمال إنتاج ومخازن وخدمات، وفني ميكانيكا، وكهرباء، وكهرباء كنترول مؤهل متوسط، والقراءة والكتابة، والراتب يتراوح بين 1750 إلى 5000 جنيه.