شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قردة أنجبت صغيرها ميتا فواست نفسها بطريقة غريبة في حديقة الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو مؤثر، اليوم الثلاثاء، لقردة من فصيلة السعالي أنجبت صغيرها ميتاً فأصبحت تعانى من الاكتئاب نتيجة فقدان رضيعها، وفق تصريحات مسئولين فى حديقة حيوان النمسا بالعاصمة فينا، واقتربت القردة الجريحة بنوع من الشغف من امرأة زائرة للحديقة تحمل طفلا جلست بجوار بيت القرود وظلت القردة بجوار الأم فى مشهد عاطفي دام 30 دقيقة مما أبكى الأم وجعلها تستمربإرضاع طفلها أمام القردة .

وبالتحول إلى قرد آخر يقوم بحركات طريفة، أثبت قرد من نوع الشمبانزى، كفاءته في تنفيذ مهمة غير معتادة، في لقطات فيديو مثيرة التقطت من داخل حديقة حيوان وأثارت دهشة وإعجابا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعى، ووفقا لما نشره موقع "سكاى نيوز البريطانى"، رصدت كاميرات مراقبة لقطات لقرد الشمبانزى، وهو يغسل الملابس مثل الإنسان تماما، فى حديقة حيوانات بمقاطعة شونكينج فى الصين.

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وقال أحد العاملين بمنتزه "ليهي ليدو" للحيوانات، وقتها، إن الشمبانزى "يوهوى"، يحب مراقبة وتقليد العاملين في المنتزه، حسبما أشار موقع "تشاينا نيوز" الصينى الإخباري، وأراد الحارس المسؤول عن "يوهوى"، أن يرى إذا ما إذا كان الشمبانزى تعلم كيفية غسيل الملابس بعد مراقبة الحارس، وهو ما ثبت فعلا، وترك حارس الشمبانزى قميصا أبيض وفرشاة وقطعة صابون، بجانب بركة مياه صغيرة وصخور، كي يختبر "يوهوي".



قردة تعانى من الاكتئاب وتجلس بجوار ام ترضع طفلها

وفور إخراج الحيوان من قفصه، توجه فورا للقميص المتسخ، وأظهر فيديو المنتزه غسيله للقميص بشغف كبير، وفرك الشمبانزى الصابون بالقميص مرارا، وبعد الحصول على رغوة كافية، نقعه في الماء قبل أن يتركه على الصخور ليجف، في عملية غسيل متكاملة أثارت دهشة العاملين، ووفقا للعاملين في منتزه الحيوانات، فإن ذكاء الشمبانزى يقارب ذكاء طفل يبلغ من العمر 3 أعوام.