شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة مياه بحدائق القبة ونائب المحافظة يتابع أعمال الشفط والإصلاحات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع امتداد ولى العهد، فى حى حدائق القبة شمال القاهرة، كسر ماسورة مياه بقطر 150 ملم، ما أدى لغرق الشارع وانقطاع الخدمة بعدة شوارع، ودفعت محافظة القاهرة بمعدات لشفط المياه، بالتنسيق مع شركتى الصرف الصحى ومياه الشرب، وكذلك فرق الصيانة لإصلاح الكسر.

وتفقد الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أعمال إصلاح الماسورة وشفط المياه، مشددا على ضرورة الإسراع بفتح جميع البالوعات وتواجد كافة شفاطات المياه وذلك بحضور اللواء محم سالم رئيس حي حدائق القبة وعدد كبير من مهندسى وفنيى مرفق المياه.

كان اللواء هشام عصمت، رئيس حى الزاوية الحمراء، أشرف على أعمال شفط المياه وإصلاح كسر ماسورة مياه للشرب بشارع العاشر من رمضان، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يستجد، كما أشرف رئيس حى الأميرية على أعمال الصرف الصحى وإصلاح ماسورة مياه عكرة بشارع السواح المتقاطع مع شارع بورسعيد، بالتنسيق مع شركتى الصرف الصحى ومياه الشرب بالقاهرة.

Advertisements

وفى سياق أخر أكد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة المحافظة تعمل على نقل مواقف السيرفيس والمواقف العشوائية الموجودة بميدان المطرية، إلى منطقة يتم تجهيزها بالقرب من كوبرى مسطرد، وذلك للتخلص من المظهر الغير لائق بالميدان وضمن خطة المحافظة لتطوير محيط آثر شجرة السيدة مريم الموجود بشارع المطراوى، مضيفا أنه جارى تطوير محيط "شجرة مريم" بالكامل، حيث سيتم دهان كل العقارات المحيطة بالآثر، وتنظيم شارع المطراوى مع دراسة غلقه جزئيا أمام حركة السيارات وإتاحة الجزء المغلق للمشاة فقط، مع العمل على تطوير الآثر من الداخل، بالإضافة إلى الإسراع من نهو مشروع الصرف الصحى بشارع المطراوى والذى سينعكس على شكل المكان.