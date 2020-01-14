شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: دعمنا 4 محافظات بـ379.6 مليون جنيه لإنشاء مدافن للمخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في اجتماع موسع المخطط التنفيذى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بالمحافظات الأربعة المعنية بالبرنامج، بحضور اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، واللواء عصام سعد محافظ اسيوط، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وعدد من قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى للمخلفات وسكرتير العموم بالمحافظات الأربعة .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الموقف التنفيذى للبرنامج الوطنى فى المحافظات الأربعة وما تم تنفيذه من إنجازات لتطوير منظومة المخلفات الصلبة البلدية ورفع كفاءتها ، من خلال تقديم الدعم الفنى لتلك المحافظات وتنفيذ المخططات الرئيسية لإدارة المنظومة ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مصانع تدوير ومدافن ومحطات وسيطة إلى جانب متابعة الخطط التشغيلية للمعدات وتحقيق مشاركة مجتمعية توعوية مع كافة فئات المجتمع استمرارا لتنفيذ خطة الوزارة فى تنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات واتخاذ إجراءات عاجلة للنهوض بها وتحسين مستوى النظافة العامة.

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وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تقديم الدعم للمحافظات الأربعة لتحسين كفاءة منظومة المخلفات، حيث تم دعم محافظة قنا بتكلفة تقديرية 79.8 مليون جنيه، ودعم محافظة أسيوط بتكلفة تقديرية 107.5 مليون جنيه، بينما تم دعم كفر الشيخ 95.3 مليون جنيه، والغربية بتكلفة تقديرية 97 مليون جنيه.

واستعرض الإجتماع إنجازات البرنامج فى كل محافظة على حدة من وضع المخططات الاستراتيجية وتنفيذ التدخلات العاجلة من توريد المعدات لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات وتنفيذ المرحلة الثانية من المكون الاستثمارى للبنية التحتية الى جانب البناء المؤسسى وبناء القدرات فى دعم وحده إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة واستعراض الخطط التنفيذية للتخلص النهائى من التراكمات والمخططات المستقبلية لإدارة المنظومة بالإضافة الى استعراض التحديات والمعوقات التى تواجهة البرنامج فى كل محافظة.

الجدير بالذكر ان البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة – جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة يعمل على اربع محافظات ( كفرالشيخ ، الغربية ، قنا واسيوط ) ويمول من عدة جهات وهى وبنك التعمير الألماني KFW وهيئة التعاون الدولى الإلمانى giz والاتحاد الأوروبى EU وهيئة المعونة السويسرية SECO ويجمع بين مكونين فنى واستثمارى ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة.