شكرا لقرائتكم خبر عن خفض مستويات الضوضاء بنسبة من 5 لـ 10% القاهرة الكبرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنها تمكنت من تحقيق خفض لمستويات الضوضاء فى عدد من المواقع بنسبة من 5 - 10 %، بمتابعة الرصد الدورى من خلال الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية، التى تقوم برصد مستويات الضوضاء البيئية بمحافظات القاهرة الكبرى، وإعداد الخرائط الكنتورية لمستويات الضوضاء البيئية .

وأوضحت الوزارة، أنها عملت خلال العام الماضى على زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء المرتبطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء إلى 35 محطة موزعة على محافظات القاهرة الكبرى، وبعض مدن المحافظات المأهولة بالسكان، كان آخر تلك المحطات تركيب محطة بمدينة دمنهور بالبحيرة، واخرى بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت إلى استمرار تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات، لرصد نوعية المياه، منها برنامج رصد نوعيه المياه بالبحيرات بالتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حيث تم تنفيذ (4) رحلات حقلية تم خلالها الرصد الدورى لنوعيه المياه بالبحيرات المصرية لـ(9) بحيرات، وهى ( المنزلة - مريوط - ادكو- البرلس- البردويل- قارون- الريان- المرة – التمساح)، وكذلك الرواسب والهائمات النباتية والحيوانية وتحديد مصادر التلوث على كل بحيرة على حدة، وذلك لتقييم الوضع البيئى لكل بحيرة بالمتابعة الدورية لنوعية المياه والوقوف على مواقع وتركيز الملوثات بكل بحيرة، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبحيرات المصرية فى مجال نوعيه المياه والرواسب والهائمات.

وأوضحت أنها نفذت (8) رحلات حقلية للرصد بكل من البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وخليجى السويس والعقبة، وذلك ضمن البرنامج الدورى لرصد نوعية المياه الساحلية، وتنفيذ برنامج سنوى لرصد نوعية مياه نهر النيل وفرعية بالتعاون مع وزارتى الصحة والموارد المائية والرى حيث تم البدء بسحب العينات من مياه نهر النيل بمحيط محافظات جنوب ووسط الصعيد وفرعى رشيد ودمياط، لافته إلى أنها تمكنت من خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعى على البحر المتوسط من خلال تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعى بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة بتكلفة اجمالية قدرها ( 25) مليون دولار وقد تم الانتهاء من التركيبات وجارى التشغيل.