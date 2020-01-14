شكرا لقرائتكم خبر عن 506 آلاف طالب بالصف الثانى الثانوى أدوا امتحانى الأحياء والفلسفة والمنطق إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم الثلاثاء، طلاب الصف الثانى الثانوى امتحانى الأحياء والفلسفة والمنطق فى ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2019 /2020، بإجمالى 587 ألف و108 طالب/طالبة بالصف الثانى الثانوى.

وجاء امتحان الأحياء للصف الثاني الثانوي للشعبة العلمية في (30) سؤالاً من نوعية "اختيار من متعدد"، وجاء امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية في (30) سؤالاً "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، حققت اليوم نجاحاً كبيراً؛ حيث استقبلت 506 ألف طالب / طالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق فى الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

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وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا امتحان مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية فى المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر علي الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز علي الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلي الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 فى الفترة الصباحية.