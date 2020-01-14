شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. السماء تمطر أهدافا فى الأهلى.. والهجوم آخر من يسجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق أو لا تصدق، مهاجمو النادى الأهلى لم يصلوا إلى الحد الأدنى من النجاح فى الموسم الجاري، رغم احتلال القلعة الحمراء صدارة أقوى هجوم فى الدورى العام بـ28 هدفاً، حيث سجل لاعبو المارد الأحمر 24 هدفاً فى دورى أبطال أفريقيا و3 أهداف فى السوبر المصرى ومثلهم فى كأس مصر، منذ انطلاق الموسم الجاري، بمجموع 58 هدفاً فى مختلف البطولات حتى الآن خلال 20 مباراة فى مختلف المسابقات .

مهاجمو النادى الأهلى رغم هذا التفوق الكبير فى الشق الهجومى إلا أنهم كانوا دائماً فى مرمى أسهم النقد من الجماهير التى لم تر الأداء المناسب من الثلاثى الأمام، مروان محسن، وليد أزارو وصلاح محسن، الذى يرقى إلى مستوى المارد الأحمر ويكون قادراً على حسم المباريات الصعبة.

:وليد أزارو

انضم للأهلى : صيف 2017

بقيمة : 24 مليون و700 ألف جنيه

شارك : 89 مباراة

سجل : 41 هدفاً

الموسم الجارى : شارك فى 11 مباراة

سجل خلالها : 4 أهداف

معدل التسجيل : هدف كل 95 دقيقة

مروان محسن :

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انضم للأهلى : صيف 2016

بقيمة: 10 ملايين جنيه

شارك : 60 مباراة

سجل: 16 هدفاً

الموسم الجارى : شارك فى 10 مباريات

سجل خلالها : 3 أهداف

معدل التسجيل: هدف كل 174 دقيقة

صلاح محسن :

انضم للأهلى : يناير 2018

بقيمة: 37 مليون جنيه

شارك : 32 مباراة

سجل : 8 أهداف

الموسم الجارى :شارك : 3 مباريات

سجل خلالها : هدفين

معدل التسجيل: هدف كل 45 دقيقة