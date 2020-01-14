شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال تطوير ميدان السيدة عائشة وتحديث الإنارة أسفل الكوبرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت محافظة القاهرة أعمال تطوير كوبرى السيدة عائشة، ضمن مضروع تطوير الميدان الجارى تنفيذه، حيث تم استكمال أمال الإنارة أسفل الكوبرى، بعد أعمال التطوير التى تمت بالكوبرى والميدان، حيث تم دعم الكوبرى المعدنى بأعمدة حديدية، واستعداله ورصفه من الأعلى، بالإضافة إلى إزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين ومواقف السيرفيس من الميدان وانشاء برجولات وأماكن للجلوس.

وتابع العميد حاتم السبع، رئيس حى الخليفة، أعمال التطوير أسفل كوبرى السيدة عائشة كما تم إنارة أسفل الكوبرى تماشيا مع التطوير الذى يتم حالياً، بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأشرف رئيس حى الخليفة على استكمال اعمال التطوير خلف مكتب بريد القلعة ونافورة ميدان صلاح الدين وأعمال صيانة أعمدة الإنارة بشارع الخلاء بالتونسى، كما تم اعادة رصف أرصفة محيط مسجدى الرفاعى والسلطان حسن، ومراجعة الإنارة وصيانة الحدائق.

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وأكد رئيس الحى أنه تم رفع تراكمات القمامة من شوارع صلاح سالم والاتوستراد والكردى وكوبرى الأباجية وذلك بالتعاون مع المهندس رافت سالم مدير فرع هيئة النظافة والتجميل بالخليفة، بالإضافة إلى صيانة الجزر الوسطى بالشوارع وتجديدها لتظهر بشكل جمالى.

ويعتبر ميدان السيدة عائشة أكبر ميدان تراثى فى مصر والوطن العربى ، إذ يفوق عمره 700 عاما ويطل على قلعة صلاح الدين ، وسمى بهذا الأسم نسبة لمسجد السيدة عائشة ، وكان الباعة الجائلين وسائقى السرفيس يستغلون الميدان، وهو ما صعب عملية تطويره، ولذلك تم عمل موقف خاص للسيرفيس، وتم تصميم سوق للباعة الجائلين، ووضع منظومة صيانة تضمن بقاء جمال الميدان بشكل مستمر، كما يتم إعداد كود مصرى للمواصفات القياسية المصرية، للتشغيل والصيانة للمبانى، بالإضافة إلى ترميم المساجدة الموجودة بالميدان والكوبرى ودهان العقارات وترميمها وتوحيد لونها وازالة الإشغالات بشكل مستمر.