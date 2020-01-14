شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ورشة عمل بالرى لتقيم دراسات الأثر البيئى فى مشروعات قطاع المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس وليد حقيقى، رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى ورشة عمل حول تقيم الوضع الحالى لدراسات تقيم الآثر البيئى فى مشروعات قطاع المياه بحضور عدد من ممثلى هيئات وقطاعات الوزارة ووزارة البيئة والجامعات والمعاهد البحثية العاملة فى مجال تقيم الآثار البيئية.

وتأتى ورشة العمل ضمن أنشطة المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه، حيث شارك فى أعمالها خبراء من هيئة تقيم الآثار البيئية الهولندية والسفارة الهولندية بالقاهرة.

يشار إلى أن المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه له باع طويل فى دعم وتعزيز التعاون بين الحكومتين المصرية والفرنسية منذ إنشائه فى عام 1976.

ويرأس المجلس وزير الموارد المائية والرى المصرى و وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية، كما يضم فى عضويته أعضاء من وزارتى الرى، والزراعة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من الجانب المصرى، بينما يضم من الجانب الهولندى أعضاء من وزارة البنية التحتية والمياه ووزارة الخارجية والشراكة الهولندية للمياه.

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يذكر أنه تم خلال الاجتماع الأخير للمجلس مناقشة وتحديد أولويات الحكومة في مشروعات إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائى فى ضوء الندرة المتزايدة للمياه وكيفية العمل على تحقيقها من خلال برنامج التعاون مع الحكومة الهولندية، الذى يأتى فى إطار الإعداد لعودة برنامج التعاون الفنى مع الحكومة الهولندية بعد غياب استمر لمدة 6 سنوت.

كما تناول الاجتماع السابق متابعة عدد من الدراسات التى يقوم بها عدد من الخبراء الهولنديين بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية وبدعم من المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ومنها دراسة حماية وتطوير شواطئ مدينة بورسعيد ودراسة تطوير نظم الصرف المغطى ومشروع الإنذار المبكر للأمطار فى مدينة الإسكندرية ومقترح مشروع لدعم وحدة حسابات الميزان المائى فى مصر، كما تم مناقشة سبل التعاون فى مشروعات الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتعاون فى تطوير ودعم ائتلاف الدلتاوات الذى تراسه مصر خلال الدورة الحالية.

وهناك مشروع لحماية وتطوير شواطئ بورسعيد تمت له دراسات مبدئية من خلال المجلس الاستشاري المصري الهولندي ورحبت وزارة الرى فى وقت سابق بإجراء دراسات تفصيلية حول هذا المشروع للمساعدة فى برنامج التعاون المشترك الجديد بين الجانبين في تلك الدراسات.

الجدير بالذكر أنه ضمن الأولويات التى تقوم بها وزارة الرى تحسين نوعية المياه كأحد المحاور الهامة فى استراتيجية مصر 2050.