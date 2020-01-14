شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عيد الشرطة 68.. تعرف على 10 مبادرات إنسانية من وزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة رقم 68 الذى يعيد للأذهان الملحمة البطولية للعيون الساهرة فى الإسماعيلية سنة 1952، عندما تصدى أبطال الداخلية للمحتل الإنجليزى دفاعاً عن الأرض والعرض والوطن، فى ملحمة لن ينساها الشعب المصرى، ويستعرض ”الخليج 365”، عدداً من الخدمات والمبادرات الإنسانية التي أطلقتها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية: 1 ـ كلنا واحد في خدمتكم..مبادرة أطلقتها الداخلية لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة للمواطنين. 2 ـ توفير الزي المدرسي والأدوات بأسعار مخفضة وتسديد مصروفات الطلاب غير القادرين. 3 ـ قوافل طبية لعلاج المرضى والبسطاء في القرى والنجوع وصرف الأدوية لهم بالمجان. 4 ـ توزيع مساعدات إنسانية وعينية في المناسبات وفي فصل الشتاء. Advertisements 5 ـ إستخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية لكبار السن من منازلهم. 6 ـ تحريك مأموريات من الحماية المدنية لمساعدة العالقين في المنازل والمصاعد. 7 ـ تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الإعاقة بالمواقع الشرطية الخدمية. 8 ـ تركيب أطراف صناعية لمبتوري القدمين واليدين بالسجون. 9 ـ تقديم مساعدات إنسانية لأسر السجناء ورعايتهم. 10 ـ المساهمة في فك كرب الغارمين والغارمات وسداد ديونهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل عيد الشرطة 68.. تعرف على 10 مبادرات إنسانية من وزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.