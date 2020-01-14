وزراء وشخصيات عامة وفنانون يشيعون جنازة نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع منذ قليل، جثمان أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، حيث شارك فى تشييع الجثمان، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد منار عنبة وزير الطيران، والفنان هانى سلامة، وعلى مصيلحى وزير التموين، وأعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من الشخصيات العامة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتورة غادة والى، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.
كما شارك فى تشييع الجثمان، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، وصالح الشيخ رئيس هاز التنظيم والإدارة، وسعد الدين الهلالى عضو المجلس القومى للمرأة، ووفد من المجلس القومى للإعاقة.
وكان أمين تامر موسي ، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، وافته المنيه مساء أمس الإثنين وتشيع الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.
وتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسي، داعين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
جنازة نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة (1)
جنازة نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة (2)
جنازة نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة (3)
جنازة نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة (4)
جنازة نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة (5)
جنازة نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة (6)
جنازة نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة (7)
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