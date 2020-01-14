شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط ناعية نجل مايا مرسى: وداع هو الأكثر قسوة على قلب أى أم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أمين تامر موسى، نجل مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، الذى وافته المنية مساء أمس الإثنين.

وكتبت هالة السعيد عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :"وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون " أتقدم بخالص التعازي للزميلة "مايا مرسي" رئيس المجلس القومي للمرأة فى وفاة نجلها أمين، استرد الله وديعته، وعاد الملاك إلى مكانه، في وداع هو الأكثر قسوة على قلب أي أم، ونهاية عالمها وبداية آخر جديد، تعيش فيه على أمل اللقاء الثاني في مكان أفضل خال من القسوة ومليئ بالملائكة التي فارقتنا فجأة".

ويقام غدا الأربعاء، عزاء أمين تامر موسى، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمسجد المشير عقب صلاة المغرب، وكان أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة.

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وتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسي، داعين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

كان قد نشر بيان على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للمرأة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.... توفى إلى رحمة الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والذى وافته المنيه مساء أمس وستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وأضاف: "وتتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانة وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسى".