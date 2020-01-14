شكرا لقرائتكم خبر عن اللي خلف مامتش.. ياسين طبق الأصل من والده الشهيد ساطع النعمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللى خلف عمره ما بيموت، أبناء الشهداء هم بذرة طاهرة تركت من يكمل مسيرتها بنفس نقاؤها وطهارتها، بينهم من استشهد وزوجته تحمل جنين يشبهه، وبينهم من ترك أطفاله صغارمازالوا يتحسسون طريقهم فى الحياة، ومنهم من تشرب منه أبناؤه الطباع والخصال النفيسة، من بين هؤلاء ترك الشهيد ساطع النعمانى ابنه الوحيد الذى لم يتعدى عامه التاسع "ياسين" الذي أصبح نسخة طبق الأصل من والده الشهيد ساطع النعماني .

العميد ساطع النعمانى أصابته يد الغدر خلال اشتباكات الاخوان مع الأمن بمحيط جامعة القاهرة بالقرب من ميدان النهضة، فى اليوم السابق لعزل محمد مرسى فى الثانى من يوليو عام 2013 ، أصيب العقيد ساطع النعماني نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، بطلقة نارية غادرة فى عينه أفقدته بصره، حين استجاب لاستغاثة طفل صغير خلال الاشتبكات ذكره بابنه الذى تركه فى المنزل مع زوجته الدكتورة شرين عزازى.

وظل العقيد ساطع يتلقى العلاج بلندن وترقى لعميد حتى وفاته المنية واستشهد يوم الاربعاء 14 نوفمبر 2018 فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان يستكمل علاجه بالخارج بعد تدهور حالته الصحية.

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العميد ساطع الشافعى ترك ياسين ليكون رحمة ورأفة لأهله ويصبرهم بهذا التشابه الربانى الذى جمع بينه وبين والده، سواء فى الشكل والطباع،

وفى لقاء لليوم السابع مع أسرة الشهيد بمنزله ، جلست الدكتورة شرين عزازى تروى كيف عوضها الله وطيب قلبها بوجود أبنها ياسين قائلة " انا ربنا عوضنا كلنا عن ساطع الكبير بحته منه وهى ابنه ياسين، وكل يوم بيعدى عليه وانا مع ياسين بشوف ساطع في كل تصرفاته: هدوئه وحنيته وحبه للناس".

الزوجة رصدت هذا التشابه الربانى بين الشهيد وابنه ساطع فى كلماته وسلوكياته قائلة :" ياسين عمره ما لاقانى حزينة إلا وكان يقول كلام شبه اللى كان بيقوله ساطع زى وبعدين بقى مش قلنا خلاص انت قويه وتقدرى"

الزوجة أدركت بعد استشهاد زوجها أنها أصبحت الأب والأم لكن عليها مسئولية أكبر هى أن تظل تحفر فى ذاكرة ياسين بطولات والده وحكاياته فى عمله بالاضافة الى العناية به وبدراسته قائلة :" انا بذاكر لياسين وبروح معاه تمرينه بيبقى ساطع ادامى وانا بحقق حلمه فى ابنه انه يبقى متمز ومتفوق فى دراسته ولعبه الكرة والتنس، ومن يوم ما ساطع استشهد وانا حريصة طول الوقت أن ياسين يكون وسط أهل ساطع لان كمان والدة ساطع دايما تقول لياسين انه شبه والده فى كل تصرفاته ضحكته وكلامه وكمان شبه فى الشكل وسنانه حتى لما يجى يغسل وشه".