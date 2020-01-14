شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تلقينا 540 تقرير سلامة إنشائية بشأن قانون الصالح حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تتعامل مع ملف الطلبات المقدمة بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء بشكل جدى وحازم، وذلك من خلال اللجان الفنية المشكلة وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للبت فى تلك الطلبات فى ضوء الضوابط والمعايير المنصوص عليها قانونا.

وأضاف المحافظ، أن نقابة المهندسين قد أصدرت حتي الآن 540 تقرير سلامة إنشائية للعقارات الراغب أصحابها في التصالح بشأنها مع استمرارها في فحص الطلبات وإصدار تقارير السلامة لباقي العقارات الراغب أصحابها في التصالح . مؤكداً أنه جار تكثيف الأعمال للانتهاء من إجراءات التصالح وتحرير العقود للمستحقين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة مع أعضاء اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح لبحث آخر المستجدات فى طلبات التصالح المقدمة ومناقشة المعوقات التى تواجه عمل اللجان الفنية، وذلك بحضور أعضاء اللجان من مهندسين واستشاريين.

حيث أكد راشد، أنه تم تحديد القيم السعرية للتصالح في المتر المسطح للأغراض السكنية والإدارية والتجارية والصناعية لكافة الأحياء والمراكز والمدن، وقد تم مراعاة البعد الاجتماعي وعدم المغالاة في الأسعار لتحفيز المواطنين علي التصالح.

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وشدد المحافظ خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء والمراكز على مواصلة أعمال الإزالات لمخالفات البناء، لافتاً إلى أن المخالفات التى تمت بعد تاريخ 8/4/2019 لا يجوز مناقشة أى طلبات تصالح بشأنها ومواجهتها بالإزالة الفورية، مع توجيه إنذارات للعقارات الذي تقدم أصحابها بطلبات تصالح في مخالفاتهم ولم يثبتو الجدية في إستكمال باقى إجراءات التصالح .

وحرص المحافظ على الاستماع من رؤساء اللجان الفنية عن المعوقات والمشاكل التى تواجه عملهم سواء أثناء البت فى طلبات التصالح أو معاينة مواقع المخالفات محل الطلبات موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كافة هذه المعوقات وتسهيل الإجراءات على المتقدمين لإنجاز البت في كافة الطلبات التي قدمت للجان .

الاجتماع الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس إيهاب منصور رئيس نقابة مهندسين الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن وعدد من المهندسين الإستشارين وممثل الدفاع المدنى .