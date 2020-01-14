شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة جرجا تقرر حبس الشاب المتهم بقتل والدته لسوء سلوكها بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النيابة العامة بجرجا، بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج حبس "الحسينى.أ.ع" 29 سنة عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق عقب اتهامه بالتعدى على والدته بالضرب على رأسها مستخدما عصا حتى فارقت الحياة، معللا ذلك بسبب سوء سلوكها، كما قررت عمل معاينة تصويرية للجريمة اليوم وسط حراسة أمنية مشددة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد عزت سليمان رئيس مباحث المركز بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية من كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة داخل منزلها بدائرة المركز غارقة فى دمائها، وإقرار نجلها فى محضر رسمى أن سبب الوفاة سقوطها من علو على غير الحقيقة.

وتبين من التحريات أن الابن هو الجانى، حيث قام بالتعدى عليها بالضرب على رأسها باستخدام عصا حتى فارقت الحياة، معللا سبب ذلك بسبب سوء سلوكها.

كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء ابراهيم جمال نائب المدير لقطاع الجنوب، جاء فيه بوفاة ربة منزل فى ظروف غامضة دائرة مركز جرجا، حيث تشير التحريات إلى أن وراء ذلك شبهه جنائية.

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على الفور، وبعرض المعلومات والتحريات على اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر سرعة كشف غموض الواقعة وملابساتها وتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، وقيادة الرائد عزت سليمان رئيس وحدة مباحث المركز، تم وضع خطة بحث وعقب تقنين الإجراءات تبين من التحريات الأولية بوصول المدعوة "زينب.ع ع 45 سنة ربة منزل" وتقيم دائرة مركز شرطه جرجا الى مستشفى جرجا العام " جثة هامدة " ادعاء سقوط من علو، وبمتابعة تقرير مفتش الصحة أفاد بإصابتها " كسر بالجمجمة أدى إلى نزيف داخلى بالمخ " ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

توصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلى قيام نجل المتوفاة المدعو الحسينى ا ع 29 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدى على والدته بالضرب بعصا شوم مما نتج عنه إصابته ووفاتها، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذلك بسبب سوء سلوكها والتخلص من العصا بإحد المصارف المجاورة لمنزلهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.