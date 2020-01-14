شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: "مش عارف النواب بيروحوا فين.. والانتخابات لسه بدرى عليها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملاحظات وتوجيهات هامة أبداها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لأعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، أثناء أخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين الهامة، وفى مقدمتها الدخول إلى القاعة العامة للبرلمان، والتزام مقاعدهم، وعدم مغادرة القاعة الرئيسية بقوله: "مش عارف بيروحوا فين"، مشددا على النواب عدم الجلوس بالمقاعد المخصصة للوزراء بالقاعة الرئيسية، والتزام مقاعدهم النيابية، بقوله: "مينفعش تجلسوا بمقاعد الوزراء، ونحن بصدد الموافقة النهائية على مشروعات القوانين".

وخلال الجلسة، مازح عبد العال، أحد النواب الذى كان يهم بالخروج من الجلسة العامة بقوله: "أنت رايح فين.. الانتخابات لسه بدرى عليها".

وفى سياق متصل، رحب الدكتور علي عبد العال، بوفد مجلس البرلمان المالاوى بشرفات البرلمان، كضيوف أعزاء بمجلس النواب المصرى متمنيا لهم طيب الإقامة، بالإضافة إلى ترحيبة بمجموعه من أعضاء جمعية الأصدقاء.

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كانت الجلسة العامة قد استهلت أعمالها، بالموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.