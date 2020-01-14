شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإيطالى يغادر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، جوزيبى كونتى، رئيس الوزراء الإيطالى، بعد زيارة لمصر، استغرقت يومين التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، إنه تم إنهاء إجراءات سفر رئيس الوزراء الإيطالى، والوفد المرافق له من خلال استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، حيث كان فى وداعه طارق الملا وزير البترول.

والتقى رئيس الوزراء الإيطالي، ظهر اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتباحثا دعم التعاون المشترك بين الدولتين وبعض وآخر التطورات على الساحة الليبية، جاء ذلك فى إطار الوساطة التي تقوم بها روما، فيما يتعلق بالتطورات المتسارعة على صعيد الأزمة الليبية.

تأتى زيارة كونتي لمصر، بعد أيام من زيارة وزير خارجية إيطاليا، "لويجى دى مايو" للقاهرة ضمن جولة شرق أوسطية تضمنت زيارة تركيا ومصر والجزائر، حيث شارك بالقاهرة فى الاجتماع الخماسى التنسيقى الذى ضم وزراء خارجية مصر وإيطاليا وقبرص واليونان وفرنسا بوزارة الخارجية المصرية لبحث الأزمة الليبية.

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كان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى، قد أعرب عن قلقه الشديد إزاء التصعيد المستمر على الساحة فى ليبيا، وذلك عندما التقى القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر فى مقر الحكومة، بقصر "كيجى" الأسبوع الماضى.