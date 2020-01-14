شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 100 راكب آلى هدية من الإمارات للمشاركين بمهرجان الهجن فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع اتحاد الهجن الإماراتى، اليوم الثلاثاء، 100 راكب آلى على الهجانة المشاركين فى بسباق مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى"، الذى يقام على مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 16 الى 18 يناير 2020، بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، حيث قال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن المصرى، أن الأجهزة هدية قدمتها الإمارات لمصر فى إطار تحسين مستوى أداء الهجن فى السباقات، مضيفا: "هذه الأجهزة يستخدمها الهجانة فى قيادة الهجن آليا أثناء التنافس، لافتا إلى أنها مصنعة من أجود الأنواع".

وأوضح حمدان، أن فعاليات المهرجان تتنوع ما بين سباقات وتنافس على المراكز الأولى، وتشارك فيه الهجن من الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء والسويس والشرقية والقاهرة ومحافظات الصعيد والوادى الجديد، وعروض تراثية من على ظهور الهجن يقدمها الهجانة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعروض فنون تراثية تقدمها فرق الفنون الشعبية، وفعاليات منوعة أخرى.

وأشار رئيس اتحاد الهجن الرياضى المصرى، إلى أن المهرجان تجرى الاستعدادات لانطلاقته بدعم ورعاية اتحاد الهجن الإماراتى، وينظمه الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء وان محافظة جنوب سيناء تقوم بتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمجهودات عالية من نوعها لنجاح المهرجان ويشرف ويتابع اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ الوقوف على كل التجهيزات ميدانيا.

اضاف انه تم عمل تجهيزات فنية خاصة بممرات السباق والمضمار ومسرح العرض والمنصة الرئيسية، ومقررًا ان يقام هذا السباق بشكل جديد من نوعه.

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واوضح رئيس الاتحاد المصرى للهجن ان المهرجان هو استمرار لسلسلة سباقات تقام بدعم من اتحاد الهجن الإماراتى والقادم يحمل رقم 3 ومقررا تواصل السباقات شهريًا وتختتم بسباق فى ابريل المقبل تزامنا مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء .



















