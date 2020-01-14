شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: نسبة دخول طلاب تانية ثانوى على منصة الامتحانات 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نسبة دخول طلاب الصف الثانى الثانوى منصة الاختبار الإلكترونى بامتحان الأحياء لشعبة العلمي والفلسفة لشعبة الأدبى بلغت 100% والذى أداه الطلاب صباح اليوم الثلاثاء، وأكدت المديرية أنه تم متابعة أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات المركزية وبالتواصل مع جميع الإدارات التعليمية( عبر سكايب )، حيث أكد خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، توفير الجو المناسب للطلاب لسير أعمال الامتحانات دون أى معوقات او مشكلات مشدداً على سرعة التعامل معها حال وقوعها بشكل فورى وعاجل، موجها خالص الشكر والتقدير للجميع على التعاون المثمر والجاد من أجل مصلحة الطلاب .

وبدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام، صباح اليوم امتحان مادتى الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، حيث انطلقت اللجنة فى التاسعة صباحا وانتهت فى الواحدة ظهرا، ليؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام فى الفترة المسائية امتحان الفلسفة والمنطق ورقيا.

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وكانت امتحانات الفصل الدراسى الأول، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى انطلقت السبت 11 يناير الجارى وتستمر حتى 22 من نفس الشهر للصف الثاني الثانوي و23 لطلاب أولى ثانوى، جدير بالذكر أن الطلاب أدوا امتحان مادتى اللغة العربية والأجنبية الأولى خلال الأيام الماضية.

ويؤدى الامتحانات 587 ألفا و108 طلاب بالصف الثاني الثانوى فى اللغة الأجنبية الأولى، على التابلت إلكترونيا، كما أنه من المقرر أن يؤدى 140 ألف طالب وطالبة من طلاب "المنازل والمستشفيات والخدمات والسجون" امتحان اللغة الأجنبية الأولى بصورة ورقية في الفترة الصباحية، فضًلا عن أداء طلبة 300 مدرسة (عام) الامتحان ورقيًا نظرًا لعدم استكمال البنية التكنولوجية بها، كما أدى طلاب 300 مدرسة خاصة لم يستكملوا إجراءات التعاقد لتجهيز البنية التكنولوجية الامتحان ورقيًا، كما يؤدى فى الفترة المسائية قرابة 607 آلاف و714 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذى يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.