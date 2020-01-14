شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الدولار يخسر 3 قروش أمام الجنيه ويسجل 15.84 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: مواصلة الدولار اليوم الثلاثاء 14 – 1 – 2020 انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف الدولار فى البنك المركزى المصرى تراجعا بمقدار 3 قروش مسجلا 15.84 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.87 جنيه للشراء، و16.00 جنيه للبيع، في حين تراجع بقدار قرشين أيضا في بنك عودة مسجلا 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع بعد أن كان سعره أمس 15.89 للشراء، و 15.99 جنيه للبيع ، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

واقرأ أيضا..

الدولار يخسر 3 قروش اليوم الثلاثاء أمام الجنيه ويسجل 15.84 جنيه

واصل الدولار اليوم الثلاثاء 14 – 1 – 2020 انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف الدولار فى البنك المركزى المصرى تراجعا بمقدار 3 قروش مسجلا 15.84 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.87 جنيه للشراء، و16.00 جنيه للبيع، في حين تراجع بقدار قرشين أيضا في بنك عودة مسجلا 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع بعد أن كان سعره أمس 15.89 للشراء، و 15.99 جنيه للبيع ، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

طلاب الثانوية المعدلة: امتحان الأحياء تضمن جزئيات غير مفهومة والوقت غير كاف

قالت الطالبة مريم محمد بدرسة المقطم الرسمية للغات بالقاهرة، إن امتحان الأحياء جاء معقد، موضحة أنه تضمن جملا غير مفهومة، وأن أول سؤال كان صعبا ثم تزداد الأسئلة في صعوبتها بالتدريج ولا فائدة من الكتاب المدرسي، كما أن الوقت غير كاف للإجابة عن 30 سؤالا في ساعتين وكل سؤال يحتاج إلى تركيز عالي، وتوجد أسئلة غير مفهومة ولا توجود في كتاب المدرسة ولا الكتب الخارجية ولا بنك المعرفة، والطلاب المتفوقين راجعين منهارين، وكان من الممكن وضع بعض الأسئلة الصعبة للطالب المتفوق وباقي الأسئلة تعتمد على درسة الطالب والمستويات المختلفة.

الحكومة: تشديد العقوبات لكل من يوصل الكهرباء لأى فرد أو جهة دون سند قانونى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الاتية، من توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو ساهم فى الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة، وكذا الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، أو اشترك فى ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات فى حالة العود لارتكاب هذه الوقائع.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة لـ11 فبراير المقبل

أجلت محكمة جنايات احداث شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار محمد الدوير، رئيس الدائرة محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة الى جلسة 11 فبراير المقبل.

انطلاق أبليكشن المترو الجديد رسميا لاستخراج الاشتراكات وشحن الكارت الذكى

Advertisements

أطلقت اليوم الثلاثاء، شركة المترو رسميا، أبليكشن جديد بعد آخر تعديلات عليه، حيث تمت إتاحته على أجهزة الـ "IOS" وأجهزة الـ "Android"، بعد تجربته على مدار 15 يوما وطرحه تجريبيا على أنظمة الـ "Android" 1 يناير الجارى، وتتيح شركة المترو عبر الأبليكشن استخراج الاشتراكات وشحن الكارت الذكى كرحلة أولى، على أن يتم إتاحة فيما بعد كافة الخدمات التى يحتاجها الراكب بالمترو أو أى خدمات تطرحها شركة المترو مستقبلا.

الحكومة ترخص للبورصة وهيئة السلع لإنشاء شركة باسم البورصة المصرية للسلع

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الترخيص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم (البورصة المصرية للسلع)، يكون غرضها إنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

الأرصاد: ارتفاع الحرارة 5 درجات غداً والعظمى بالقاهرة 24 درجة

توقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الأربعاء، ﺷﺒﻮرة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔﻪ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ويسود ﻃﻘﺲ داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﻏﺮب اﻟﺒﻼد ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.

الحكومة: إطلاق منظومة كارت الفلاح بمحافظتى أسيوط وسوهاج الأحد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى، لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والتنموي، حيث استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، تقريراً حول الأداء المالي للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، وكذا التقديرات المحدثة للعام المالى 2019/2020، مشيراً إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، مضيفاً أن الوزارة تستهدف ايضاً استمرار تحقيق فائض أولى قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

أبرز 11 قرارا للحكومة اليوم.. تشديد العقوبات لكل من ساهم فى توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات دون سند قانونى.. الترخيص بإنشاء شركتين مساهمتين "البورصة المصرية للسلع" و"مصر الرقمية للاستثمار"

وافق مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الاتية.