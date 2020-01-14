شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم البحيرة: خطأ مطبعى وراء تحريف القرآن بامتحان العربى وإحالة المسئولين للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إحالة الموجه الذى وضع امتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بإدارة كوم حمادة التعليمية للتحقيق وكذلك المسئول عن مراجعة هذا الامتحان ولذلك لوجود خطأ متعلق بالقرآن الكريم فى أحد الأسئلة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن ما حدث فى هذه الواقعة هو خطأ مطبعي غير مقصود وأنه جاري التحقيق مع المسئولين عنه وحرمانهم من وضع الامتحانات مرة أخرى.

وكان عدد من منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت نموذج امتحان مادة اللغة العربية بإدارة كوم حمادة التعليمية يتضمن خطأ شديد "فى السؤال الخامس وجاء نصه قال الله تعالي: "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه".

وأكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتظام امتحانات نصف العام للمراحل التعليمية المختلفة وأن غرفة العمليات الرئيسية ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية تعمل لحل أى مشكلة طارئة.

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جدير بالذكر أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات لصفوف النقل هذا العام مليون و259ألفاً و603 طالب وطالبة، منهم 869857 بالتعليم الابتدائي، وإجمالي 245561 طالب وطالبة بالتعليم الإعدادي، بواقع 132494 بالصف الأول الإعدادي وعدد 113067 بالصف الثاني الإعدادي.

كما يبلغ إجمالي عدد 54138 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي العام بواقع 31344 بالصف الأول الثانوي العام وعدد 28451 بالصف الثانى الثانوي، وإجمالي عدد 89463 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي الفني بنوعياته الثلاث بواقع 60643 للصفين الأول والثاني بالتعليم الصناعي وعدد 17112 بالصف الأول والثاني بالتعليم التجاري وعدد 11708 بالصفين الأول والثاني بالتعليم الزراعي وإجمالي عدد 584 طالب وطالبة بصفوف النقل بالتربية الخاصة بواقع 476 لطلاب الصم وضعاف السمع وعدد 108 للطلاب المكفوفين.

ووجه اللواء هشام امنة محافظ البحيرة بالالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.



