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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة أول استجواب ومد حالة الطوارئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى من المقرر أن تناقش اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 555  لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020

 

كما تناقش اللجنة اليوم أول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعي الحالي، والموجه من النائب محمد الحسيني إلي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفي بولاق الدكرور.

 

يذكر انه طبقا للائحة يكون قرار المجلس فى الاستجواب حسب الطلب الذى سيقدم من النواب، فاللائحة تشترط لسحب الثقة أن يقدم طلب موقع عليه من عُشر أعضاء المجلس، أى نحو 60 نائبا، فإذا تم تقديم هذا الطلب يقوم الدكتور على عبد العال بعرض الطلب والتصويت عليه، فإذا صوت النواب بالموافقة تسحب الثقة من الوزيرة.

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وإذا لم يتم تقديم طلب بسحب الثقة مستوفى الشروط وتم تقديم اقتراح من النواب بالانتقال إلى جدول الأعمال، يتم عرضه وإذا لم يقدم الى رئيس المجلس أى اقتراح فى شأن الاستجواب، يعلن الدكتور على عبد العال انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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