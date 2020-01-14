بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة أول استجواب ومد حالة الطوارئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى من المقرر أن تناقش اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020
كما تناقش اللجنة اليوم أول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعي الحالي، والموجه من النائب محمد الحسيني إلي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفي بولاق الدكرور.
يذكر انه طبقا للائحة يكون قرار المجلس فى الاستجواب حسب الطلب الذى سيقدم من النواب، فاللائحة تشترط لسحب الثقة أن يقدم طلب موقع عليه من عُشر أعضاء المجلس، أى نحو 60 نائبا، فإذا تم تقديم هذا الطلب يقوم الدكتور على عبد العال بعرض الطلب والتصويت عليه، فإذا صوت النواب بالموافقة تسحب الثقة من الوزيرة.
وإذا لم يتم تقديم طلب بسحب الثقة مستوفى الشروط وتم تقديم اقتراح من النواب بالانتقال إلى جدول الأعمال، يتم عرضه وإذا لم يقدم الى رئيس المجلس أى اقتراح فى شأن الاستجواب، يعلن الدكتور على عبد العال انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
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