شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى وزيرة التعاون الدولى لبحث الاستعداد لزيارة وفد البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، يأتى ذلك فى الوقت الذى ترتب فيه وزارة التعاون الدولى لزيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر خلال شهر يناير الجارى، وذلك بالتنسيق مع مكتب البنك الدولى فى القاهرة، والمدير التنفيذى لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى فى واشنطن، وتعد هذه الزيارة الأولي لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.

وسيتضمن برنامج زيارة الوفد، عدة لقاءات مع‎ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء من المجموعة الاقتصادية، وذلك لبحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التى ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة والاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

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وترتب وزارة التعاون الدولى لقاءات لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، مع رواد ورائدات أعمال، للتعرف على مشروعاتهم الناشئة والدور الذى تقوم به الحكومة فى تمكينهم اقتصاديا بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيزور الوفد عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها البنك الدولى فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية.

ويضم الوفد كل من الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، وجان كلود تشاتشوانج، و يورجن زاتلر "المانيا"، وأدريان فرنانديز "اوروجواى" وآن كاباجامبى "اوغندا"، و رومان مارشافين "روسيا"، وريتشارد مونتغمرى "المملكة المتحدة"، و أبارنا سوبرامانى "الهند"، وكاتارزينا كوروفسكا "بولندا".