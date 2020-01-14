شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية المعدلة: امتحان الأحياء تضمن جزئيات غير مفهومة والوقت غير كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الطالبة مريم محمد بدرسة المقطم الرسمية للغات بالقاهرة، إن امتحان الأحياء جاء معقد، موضحة أنه تضمن جملا غير مفهومة، وأن أول سؤال كان صعبا ثم تزداد الأسئلة في صعوبتها بالتدريج ولا فائدة من الكتاب المدرسي، كما أن الوقت غير كاف للإجابة عن 30 سؤالا في ساعتين وكل سؤال يحتاج إلى تركيز عالي، وتوجد أسئلة غير مفهومة ولا توجود في كتاب المدرسة ولا الكتب الخارجية ولا بنك المعرفة، والطلاب المتفوقين راجعين منهارين، وكان من الممكن وضع بعض الأسئلة الصعبة للطالب المتفوق وباقي الأسئلة تعتمد على درسة الطالب والمستويات المختلفة.

وقالت الطالبة ياسمين نصر الدين أحمد بمدسة الثانوية المشتركة بسفلاق مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، الامتحان جاء صعبا للغاية وأسئلة تعجيزية ولم تأت أجزاء من المنهج أو الكتاب المدرسى.

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