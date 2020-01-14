شكرا لقرائتكم خبر عن توافد وزراء وشخصيات عامة لتشييع جنازة نجل مايا مرسى بمسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء على مسجد السيدة نفسية، لتشيع جثمان أمين تامر موسى، نجل الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، حيث توافد على المسجد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد منار عنبه وزير الطيران، والفنان هانى سلامة، وعلى مصيلحى وزير التموين، واعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من الشخصيات العامة ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

كان أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، وافته المنيه مساء أمس الإثنين وتشيع الجنازة اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

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وتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسي، داعين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.