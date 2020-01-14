محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن التعاقد مع شركة "جي أي" للأنظمة الطبية لشراء جهاز فحص ( PET CT Discovery 5 rings)، لصالح مركز الأورام بجامعة المنصورة. وبحسب بيان لمجلس الوزراء، "يستخدم الجهاز في تشخيص الأورام، وتحديد المرحلة التي وصل إليها الورم وتشخيص الحالة ومدي الإستجابة للعلاج وتأثيره في تحديد بروتوكول العلاج اللازم للمرضى في مجال جراحات الأورام وأمراض الدم وأمراض الأطفال وزرع النخاع لخدمة آلاف المرضى سنويا".

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كانت هذه تفاصيل خبر لصالح جامعة المنصورة.. الحكومة توافق شراء جهاز هام لتشخيص الأورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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