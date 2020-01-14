ضبط هارب من السجن المؤبد بحوزته بندقية آلية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من ضبط "عاطل -مقيم بدائرة المركز -سبق اتهامه في 4 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا"، وبحوزته (بندقية آلية، 13 طلقة نارية، كمية من مخدر الهيروين، دراجة نارية، هاتف محمول".
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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