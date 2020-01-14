اختلفوا على تجارة المخدرات.. 5 أشخاص اختطفوا آخر وطلبوا مليون جنيه لإطلاق سراحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في تحرير شخص اختطفه 5 أشخاص بسبب خلافات على تجارة المواد المخدرة، وضبطت 3 منهم.

تبلغ للمقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، من تاجر قطع غيار سيارات، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية بقيامه بإرسال شقيقه لمقابلة أحد الأشخاص "محدد" لاستلام مبلغ 40 ألف جنيه منه وتوصيله لصديق المُبلغ، وعقب ذلك تلقى اتصال هاتفي من ذات الشخص الذي أرسل إليه شقيقه من رقم "محدد" وأخبره خلاله باختطاف شقيقه المذكور وطلب منه مبلغ مالي مليون جنيه وبمساومته تم تخفيض المبلغ المالي إلى 360 ألف جنيه نظير إطلاق سراح شقيقه.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المُبلغ وتضييق الخناق عليه قرر بوجود خلافات مالية بين صديقه "جارى تحديده وضبطه" وبين المشكو في حقه المذكور حول تجارة المواد المخدرة فقام الأخير باستدراج المجني عليه واختطافه لإجبار صديق المُبلغ على سداد المبلغ المالي المشار إليه.

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بتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وبتكثيف الجهود تمكن الرواد مصطفى الشعبيني، وأحمد حيدر، ومحمد يحيى، وأحمد السرساوي، وحامد عادل، ورامي رجائي، وأحمد صقر، ضباط مباحث القسم من ضبط 3 من المتهمين.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الرئيسي، وأضافوا أنهم قاموا باحتجاز المجنى عليه ونقله بين ثلاثة من منازل المتهمين، ثم قاموا بإطلاق سراحه عقب علمهم بافتضاح أمرهم.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم والهاربان باختطافه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.