الأموال العامة تضبط سيدة أنشأت كيان تعليمي بدون ترخيص في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت إدارة الأموال العامة، إحدى السيدات بالغربية لقيامها بإنشاء كيان تعليمي وهمي ومنح الدارسين شهادات مزورة.

تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، أفادت قيام "حاصلة على دبلوم -مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية" بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وترويجها شهادات (مزورة) لراغبي الحصول عليها، والنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

بالاستعلام من الجهات المختصة أفادت بأن الكيان المُشار إليه لم يصدر له ثمة تراخيص؛ عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبتفتيش مقر الكيان عُثر على (20) شهادة خبرة بأسماء أشخاص مختلفة، منسوبة لإحدى المؤسسات التعليمية الدولية، ممهورة بأختام شعار الدولة (مزورة)، (20) شهادة اجتياز برنامج تدريبي بأسماء أشخاص مختلفة لإحدى المؤسسات التعليمية الدولية، (47) شهادة باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة، منسوبة لبعض المؤسسات التعليمية (مزورة)، مجموعة من الكارنيهات، منسوبة لإحدى المؤسسات التعليمية بأسماء أشخاص مختلفة، مجموعة من استمارات التحاق بـ"برنامج تدريبي خاص" بإحدى المؤسسات التعليمية خالية البيانات ، دفترين إيصال استلام نقدية باسم ذلك الكيان بإجمالي 80 ألف جنيه، جهاز كمبيوتر، مُحمل بالعديد من الشهادات باللغة الأجنبية، خاصة بإحدى المؤسسات التعليمية، ومجموعة من الدورات التدريبية، وصور للشهادات المضبوطة.

بمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، اعترفت بنشاطها الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.