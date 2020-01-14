ضبط المتهمين بسرقة خزينة شركة في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مرتكبي واقعة سرقة خزينة بمحتوياتها من داخل شركة، وإعادة المسروقات، بمنطقة عابدين.

تبلغ للعميد محمد البتانوني، مأمور قسم شرطة عابدين، من "ه.م"، صاحب شركة شابوه للملابس الجاهزة باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشركة ملكه وتحوي مبلغ مالي 24.500 ألف جنيه، 19 شيك، 6 إيصالات أمانة، ونسخة من مفاتيح المكتب ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وبالانتقال بمعرفة الرائدان علاء أبو المجد ومحمود كامل، معاونا المباحث، وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشركة.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، لكشف غموض الواقعة.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل البلاغ وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "ه.م" عامل بالشركة محل البلاغ، "م.ح" عامل بذات الشركة، "م.ع" عامل وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الرواد أحمد جابر وأحمد رائد وبيشوي عماد، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم وبمواجهتهم أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، بالتحريات والمعلومات ايدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر المتهمان الأول والثاني بأنه نظراً لمرورهما بضائقة مالية وعلمهما باحتفاظ مالك الشركة عملهما بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة الشركة فخططا لسرقتها بالاشتراك مع المتهم الثالث وفى سبيل ذلك تمكنا من الاستيلاء على نسخة من مفاتيح الشركة وتسليمها للأخير وتوجه لمقر الشركة عقب انصراف العاملين بها وتمكن من الدخول والاستيلاء على الخزينة ومحتوياتها وبمواجهة المتهم الثالث بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وتم بإرشادهم ضبط الخزينة وباقي المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم الثالث، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلي، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، إلى النيابة العامة.