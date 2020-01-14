ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج من ضبط "عامل -مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج" وبحوزته "36 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 180 جرام، 18 قطعة لمخدر الأفيون، مبلغ مالي، هاتف محمول". كما تم ضبط "عاطل -مقيم بدائرة المركز"، بحوزته "45 قطعة لمخدر الأفيون، 15 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول"، ضبط عاطل، بحوزته "55 قطعة لمخدر الحشيش، وزنت 450 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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